BVB-Überraschung um Marcel Schmelzer

Überraschung um eine BVB-Legende der Meisterjahre unter Jürgen Klopp: Marcel Schmelzer legt sein Amt als Co-Trainer der U23 von Borussia Dortmund nieder. Das gab der Verein am Sonntagnachmittag offiziell bekannt.
BVB-Überraschung um Schmelzer
Vor dem letzten Heimspiel der zweiten Mannschaft in dieser Saison wurden Schmelzer und auch Physiotherapeut Daniel Zolinski von den Schwarz-Gelben verabschiedet.
BVB: Schmelzer erwartet Nachwuchs
Schmelzer wird sich nach zwei Jahren als Co-Trainer eine Auszeit nehmen. So überraschend der Abschied für die Fans kommen mag, hatte sich Schmelzer bereits vor geraumer Zeit entschieden.
„Ich persönlich habe das lange so geplant“, sagt Schmelzer im Gespräch mit den Ruhr Nachrichten: „Wir erwarten im September zum zweiten Mal Nachwuchs. Das hat jetzt Priorität.“
Schmelzer lässt Rückkehr offen
Ob und wann er ins Fußballgeschäft zurückkehrt, lässt Schmelzer offen: „Erstmal werde ich jetzt die Zeit mit der Familie genießen.“ Bis zum Saisonende wird er die U23 des BVB allerdings noch trainieren.
Zudem arbeitet der 38-Jährige an seiner A+-Lizenz: „Im Sommer werde ich meinen Trainerschein fertig haben. Das ist ein guter Moment, um jetzt Pause zu machen.“