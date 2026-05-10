Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
Regionalliga West
Regionalliga West
NEWS
SPIELPLAN
TABELLE
ERGEBNISSE
TEAMS
Regionalliga West>

BVB-Überraschung um Marcel Schmelzer

BVB-Überraschung um Schmelzer

Borussia Dortmund verabschiedet sich von Marcel Schmelzer. Der 38-Jährige legt eine Auszeit ein, und lässt seine Rückkehr offen.
Kurz vor Saisonende präsentiert Borussia Dortmund sein neues Heimtrikot für die Saison 2026/27 und zollt damit der Stadt Dortmund Tribut.
Julius Schamburg
Borussia Dortmund verabschiedet sich von Marcel Schmelzer. Der 38-Jährige legt eine Auszeit ein, und lässt seine Rückkehr offen.

Überraschung um eine BVB-Legende der Meisterjahre unter Jürgen Klopp: Marcel Schmelzer legt sein Amt als Co-Trainer der U23 von Borussia Dortmund nieder. Das gab der Verein am Sonntagnachmittag offiziell bekannt.

Vor dem letzten Heimspiel der zweiten Mannschaft in dieser Saison wurden Schmelzer und auch Physiotherapeut Daniel Zolinski von den Schwarz-Gelben verabschiedet.

BVB: Schmelzer erwartet Nachwuchs

Schmelzer wird sich nach zwei Jahren als Co-Trainer eine Auszeit nehmen. So überraschend der Abschied für die Fans kommen mag, hatte sich Schmelzer bereits vor geraumer Zeit entschieden.

„Ich persönlich habe das lange so geplant“, sagt Schmelzer im Gespräch mit den Ruhr Nachrichten: „Wir erwarten im September zum zweiten Mal Nachwuchs. Das hat jetzt Priorität.“

Wenn du hier klickst, siehst du X-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von X dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier.
IMMER AKZEPTIEREN
EINMAL AKZEPTIEREN

Schmelzer lässt Rückkehr offen

Ob und wann er ins Fußballgeschäft zurückkehrt, lässt Schmelzer offen: „Erstmal werde ich jetzt die Zeit mit der Familie genießen.“ Bis zum Saisonende wird er die U23 des BVB allerdings noch trainieren.

Zudem arbeitet der 38-Jährige an seiner A+-Lizenz: „Im Sommer werde ich meinen Trainerschein fertig haben. Das ist ein guter Moment, um jetzt Pause zu machen.“

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite