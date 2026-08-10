"Indiskutable Leistungen": Trainer-Aus nach zwei Regionalliga-Spieltagen!

Frühe Trainer-Freistellung in der Regionalliga West: Wie die Sportfreunde Siegen am Sonntagabend mitgeteilt haben, wurde Boris Schommers nach nur zwei Spieltagen von seinen Aufgaben entbunden.
Trainer-Aus nach nur zwei Spieltagen
„Nach intensiven Gesprächen und einer eingehenden Analyse der sportlichen Situation haben die Verantwortlichen des Vereins entschieden, die Zusammenarbeit zu beenden“, heißt es auf der Klubwebseite.
Regionalliga West: SF Siegen nehmen sofort Veränderung vor
„Eine solche Entscheidung fällt uns nicht leicht. […] Gleichzeitig tragen wir die Verantwortung für die sportliche Entwicklung des Vereins. Nach den Ergebnissen, vor allem aber nach den völlig indiskutablen Leistungen in den ersten beiden Saisonspielen, sehen wir unsere sportlichen Ziele massiv gefährdet und sind deshalb zu der Überzeugung gekommen, bereits zu einem frühen Zeitpunkt in der Saison eine Veränderung vorzunehmen“, erklärte Geschäftsführer Matthias Georg.
Schommers gestand, dass „die Entscheidung schmerzt“ und erklärte, dass sie es leider nicht geschafft hätten, das Potenzial der Mannschaft in den ersten beiden Spielen abzurufen.
Zum Auftakt in die neue Saison verlor Siegen mit 2:3 bei Aufsteiger Rhynern und trennte sich am Samstag vom zweiten Liga-Neuling VfB Hilden mit einem 1:1. Schommers übernahm das Traineramt am 27. Oktober 2025 und führte die Sportfreunde als Aufsteiger auf Platz sieben in der vergangenen Saison.