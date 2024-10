Licht und Schatten beim BVB-Sorgenkind

Beier löst mit U21 das Ticket für die EM

Auch deswegen rückte Beier von der A-Nationalmannschaft in die U21 - und war in Regensburg beim EM-Qualifikationsspiel gegen Bulgarien am Start. Beim 2:1-Sieg des DFB-Teams, mit dem die Teilnahme an der EM-Endrunde im Juni 2025 in der Slowakei gebucht wurde, zeigte der 21-Jährige Licht und Schatten.