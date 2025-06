U21-Drama begeistert TV-Zuschauer

Das 3:2 (2:2, 0:0) nach Verlängerung gegen EM-Rekordsieger Italien verfolgten am Sonntagabend bis zu 4,32 Millionen Menschen, der Marktanteil in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen lag in Halbzeit zwei und der Verlängerung bei 28,2, beim Gesamtpublikum bei 24 Prozent.

Beste TV-Quote im laufenden Turnier

Der Privatsender verzeichnete damit die beste Quote im bisherigen Turnierverlauf. Das 3:0 zum Auftakt gegen Slowenien hatten in der Spitze 2,69 Millionen Fußballfans verfolgt, gegen Tschechien (4:2) schalteten 2,64 Millionen und gegen England (2:1) 3,16 Millionen Menschen ein.

Sat.1 überträgt bei der Endrunde in der Slowakei alle deutschen Spiele. Am Mittwoch (21.00 Uhr im LIVETICKER) steht für die Auswahl von Trainer Antonio Di Salvo in Kosice das Halbfinale gegen Frankreich an.