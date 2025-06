Di Salvo: Woltemades Serie darf gerne "genauso" weitergehen

Nicht erst seit der EM ist Nick Woltemade bei der U21 nicht zu stoppen. 18 Torbeteiligungen (elf Tore, sieben Assists) sammelte der Stuttgarter Angreifer in den letzten neun Spielen für die Junioren des Deutschen Fußball-Bundes (DFB), seit dem 10:1 in der EM-Qualifikation im September 2024 gegen Estland war Woltemade (23) bei jedem Einsatz an mindestens einem Treffer direkt beteiligt.

"Ich wäre nicht böse darum, wenn es von der Quote her genauso weitergeht", sagte Trainer Antonio Di Salvo deshalb vor dem Halbfinale am Mittwoch (21.00 Uhr/Sat.1) in Kosice gegen Frankreich. Bei der EM in der Slowakei kommt der Neu-Nationalspieler in drei Einsätzen auf fünf Tore und drei Assists, liegt damit in der Torjäger-Rangliste deutlich vorne und hat sogar den Turnierrekord von Luca Waldschmidt (2019) und dem Schweden Marcus Berg (2009/jeweils 7) im Blick.