Dreierpacker Woltemade völlig losgelöst: "Unheimliche Serie"

Als erster deutscher U21-Spieler seit Luca Waldschmidt 2019 gegen Serbien (6:1) erzielte Woltemade drei Treffer in einem EM-Spiel. Schon bei der EM-Generalprobe gegen Spanien im März hatte der 23-Jährige alle drei Tore markiert. „Seine Serie bei uns ist unheimlich. Es kann gerne so weitergehen“, sagte DFB-Trainer Antonio Di Salvo bei Sat.1.

Woltemade mit Dreierpack zum Start

Folgt also schon am Sonntag gegen Tschechien (21.00 Uhr/Sat.1) der nächste Dreierpack? „Da muss man ein bisschen runterschrauben. Aber solange wir gewinnen, ist es vollkommen in Ordnung für mich, wenn ich weiterhin drei Tore schieße. Aber ich glaube, der Rhythmus wird schwer zu halten sein“, sagte Woltemade nach seinen Toren in der 19., 42. und 82. Minute - den Schlusspunkt setzte er per Foulelfmeter.