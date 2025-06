Dreifacher Woltemade führt U21 zum EM-Auftaktsieg

Auf „Woltemessi“ ist Verlass: Dank Dreierpacker Nick Woltemade ist die deutsche U21-Nationalmannschaft mit einem souveränen 3:0 (2:0) gegen Außenseiter Slowenien in ihre Titelmission gestartet. Mit dem verdienten Sieg unterstrich das seit 16 Spielen ungeschlagene DFB-Team trotz Abwehrschwächen seine Ambitionen auf den EM-Pokal.

„Die drei Tore schmecken sehr gut. Das war ein wichtiger Start für uns“, sagte Woltemade bei Sat.1 und fügte mit einem Augenzwinkern an: „So lange wir gewinnen, ist es vollkommen in Ordnung für mich, weiter drei Tore pro Spiel zu schießen. Aber der Rhythmus ist schwer zu halten.“

Der Stuttgarter Woltemade, der erst in der vergangenen Woche sein Debüt in der A-Nationalmannschaft gefeiert hatte, erzielte im slowakischen Nitra alle Treffer (19./42./82. Foulelfmeter). Damit erlöste er auch Antonio di Salvo, der seinen ersten EM-Sieg als DFB-Trainer feierte. Vor zwei Jahren war Deutschland als Titelverteidiger mit nur einem Punkt schon in der Gruppenphase gescheitert.