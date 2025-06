Ex-Bayern-Stürmer Tel von "großer Last" befreit

Sein jüngster Geniestreich sorgte für ganz große Vergleiche: Als Mathys Tel die französische U21 ins EM-Halbfinale schoss , fühlte sich Jermain Defoe an den früheren Weltklasse-Torjäger Thierry Henry erinnert.

Tel wurde „mit dem Siegtreffer belohnt“

Der ehemalige Bayern-Profi Tel, dessen Wurzeln wie bei Henry in der Karibik liegen, spielt in der Slowakei bislang groß auf. Schon in der Gruppenphase gegen Georgien (3:2) traf er.