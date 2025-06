"Extreme Entwicklung": Großes Lob für Woltemade

Das ist auch seinem U21-Teamkollegen Ansgar Knauff nicht verborgen geblieben. „Bei Nick ist es extrem, was für eine Entwicklung er genommen hat“, meinte Knauff im Format SPOTLIGHT auf SPORT1 .

Der Spieler von Eintracht Frankfurt verwies darauf, dass Woltemade zu Beginn der Saison in Stuttgart nicht viel gespielt habe und auch nicht in den Champions-League-Kader berufen wurde.

„Er hat in dieser Zeit in der U21 super Einsätze gezeigt und sich da rausgearbeitet. Bis zum Ende der Saison hat er starke Leistungen gebracht und auch die Belohnung bekommen“, so Knauff weiter.