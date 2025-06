"Guter Test": U21 verliert EM-Gradmesser gegen Finnland

Die deutsche U21-Nationalmannschaft hat den letzten Härtetest vor der Fußball-EM in der Slowakei verloren. Am 46. Geburtstag von Cheftrainer Antonio Di Salvo verlor das DFB-Team ein internes Testspiel gegen EM-Teilnehmer Finnland in Frankfurt am Main mit 1:2 (0:0, 0:0, 1:1, 0:1). Gespielt wurde über 4x30 Minuten.

Die deutsche U21 reist am Sonntag in die Slowakei. Erster Gegner ist am Donnerstag (21.00 Uhr) Slowenien, anschließend geht es gegen Tschechien (15. Juni) und Titelverteidiger England (18. Juni). Alle Erst- und Zweitplatzierten der vier EM-Gruppen qualifizieren sich für das Viertelfinale. Das Finale findet am 28. Juni in Bratislava statt.