„Keine Antwort“: Woltemade weicht Zukunftsfragen aus

Die Nachfrage, wie er persönlich mit den Diskussionen der vergangenen Stunden umgehe, ließ Woltemade am Freitagnachmittag unbeantwortet. „Das ist leider keine Frage zum Spiel morgen. Deshalb gibt es darauf keine Antwort“, sagte der 23-Jährige vor dem Endspiel am Samstag (21.00 Uhr/Sat.1) gegen England in Bratislava. Das Finale sei „eine einmalige Chance“, darauf hätten er und seine Teamkollegen „lange hingearbeitet“. Auch DFB-Coach Antonio Di Salvo ließ das Thema kalt. „Ich kümmere mich um 23 Spieler und das Finale. Alles, was drumherum ist, ist mir wurscht“, sagte er.