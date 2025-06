Rekord bei U21-EM: 220.000 Tickets verkauft

SID 11.06.2025 • 16:30 Uhr Die Nachfrage für das Junioren-Turnier ist so hoch wie nie zuvor. Auch die DFB-Auswahl darf sich auf einige heimische Fans freuen.

Rekord vor Turnierstart: Für die am Mittwochabend beginnende U21-EM in der Slowakei sind bereits 220.000 Tickets verkauft worden. Das teilte die UEFA wenige Stunden vor dem Auftaktspiel zwischen dem Gastgeber und Spanien am Abend (18.00 Uhr/ProSieben MAXX) mit.

{ "placeholderType": "MREC" }

Neben dem Eröffnungsspiel seien weitere sechs Begegnungen bereits ausverkauft, darunter das Finale am 28. Juni in der Hauptstadt Bratislava und alle Spiele in Presnov, wo neben drei Vorrundenspielen der Gruppe D (Ukraine, Dänemark, Niederlande und Finnland) auch ein Viertelfinale ausgetragen wird.