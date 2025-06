Rolle rückwärts: U21 mit elf Neuen gegen Italien

Angeführt von Rückkehrer Nick Woltemade geht die U21 in den Klassiker im EM-Viertelfinale gegen Italien. Trainer Antonio Di Salvo wechselt nach seiner Komplett-Rotation zum Gruppenabschluss gegen England (2:1) zurück zu seiner bewährten Elf, mit der die DFB-Auswahl die beiden Auftaktspiele gegen Slowenien (3:0) und Tschechien (4:2) gewonnen hatte.

Torjäger Woltemade ist nach seinen Beschwerden im Fuß wieder fit, auch Torhüter Noah Atubolu nach Krankheit und Abwehrchef Max Rosenfelder (Gelbsperre) kehren zurück. Gelb vorbelastet in die Begegnung gegen den EM-Rekordsieger (21.00 Uhr/Sat.1) in Dunajska Streda gehen Rocco Reitz und Brajan Gruda, beide würden bei einer weiteren Verwarnung bei einem Weiterkommen das Halbfinale am Mittwoch gegen Frankreich verpassen. - Die Aufstellungen: