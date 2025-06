Tresoldi über Sturmpartner Woltemade: "Er ist überall gut"

Der kometenhafte Aufstieg von Nick Woltemade beeindruckt auch seine Teamkollegen bei der U21. "Er ist ein überragender Spieler, seine Entwicklung in dieser Saison ist unglaublich", sagte Nicoló Tresoldi vor dem EM-Viertelfinale am Sonntag (21.00 Uhr/Sat.1) in Dunajska Streda gegen Italien im Sport1-Interview über seinen "perfekten Sturmpartner".