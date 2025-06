U21-EM: Deutscher Titeltraum dramatisch geplatzt

Die deutsche U21 verliert das EM-Finale trotz starker Moral. Der entscheidende Treffer für England fällt in der Verlängerung.

Der entscheidende Treffer fiel in der 93. Minute. Der gerade erst eingewechselte Jonathan Rowe köpfte das Siegtor für England. In der Nachspielzeit der Verlängerung war Deutschland dem Elfmeterschießen ganz nah, doch der Schuss von Merlin Röhl küsste nur die Latte und sprang ins Aus. Nach dem Abpfiff gab es bei den Engländern kein Halten mehr.

Frühe englische Führung

Die Partie begann äußerst schlecht für das deutsche Team, denn England startete dominant und ging bereits in der 5. Minute durch Harvey Elliott in Führung.

Weiper erzielt den Anschluss

In der zweiten Halbzeit wendete sich dann zunächst das Blatt, denn die U21 des DFB diktierte die Partie und erspielte sich einige gute Chancen heraus.

Deutschland egalisiert den Rückstand

In der 61. Minute war es dann so weit: Nebel nahm sich aus halblinker Position im Strafraum ein Herz und wuchtete den Ball in den rechten Winkel - 2:2!