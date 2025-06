U21-EM: Deutschland vs. Slowenien heute LIVE im TV, Stream & Ticker

Für die deutsche U21 -Nationalmannschaft steht das erste Spiel bei der Europameisterschaft in der Slowakei auf dem Programm. Am Donnerstagabend muss das Team von Cheftrainer Antonio Di Salvo zum Auftakt gegen Slowenien antreten (ab 21 Uhr im LIVETICKER) .

Es ist das erste von drei Gruppenspielen in der Gruppe B. Im weiteren Turnierverlauf geht es für die DFB-Auswahl noch gegen Tschechien und Titelverteidiger England, der 2023 ohne ein einziges Gegentor Europameister wurde.

Das DFB-Team um A-Nationalspieler Nick Woltemade ist heiß auf den so wichtigen Auftakt - und das in angenehmer Atmosphäre. „U21 ist Wohlfühl-Oase. Keiner hängt auf seinem Zimmer, jede Einheit, jedes Spiel macht einfach Spaß“, sagte der Stuttgarter Stürmer.

„Ich habe Bock, mit den Jungs etwas zu erreichen. Wir haben so eine geile Truppe und wollen auf jeden Fall angreifen“, so Woltemade weiter.

U21-EM: Deutschland vs. Slowenien heute live

Die Zielsetzung des deutschen Teams ist noch vor dem Turnierauftakt klar: „Bratislava“. Die Mannschaft will also mindestens ins Halbfinale. 15 Spiele in Serie ist die DFB-Auswahl ungeschlagen, Cheftrainer Di Salvo ist auch daher „total positiv, dass wir erfolgreicher sein werden als letztes Mal.“