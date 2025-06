U21-EM: England nur 0:0 - Chance für DFB-Team

Titelverteidiger England ist im zweiten Spiel bei der U21-EM in der Slowakei überraschend gestrauchelt. Die Young Lions kamen gegen Außenseiter Slowenien, der zum Auftakt 0:3 gegen Deutschland verloren hatte, in Nitra nicht über ein 0:0 hinaus. Das erste Spiel hatte Mitfavorit England 3:1 gegen Tschechien gewonnen.

Durch das Remis der Engländer kann die deutsche Mannschaft schon am Abend den Einzug in Viertelfinale perfekt machen. Bei einem Sieg gegen Tschechien in Dunajska Streda (21.00 Uhr/Sat.1) wäre das DFB-Team mit sechs Punkten nicht mehr von den ersten beiden Plätzen der Gruppe B zu verdrängen, im direkten Duell am Mittwoch ginge es nur noch um den Gruppensieg.