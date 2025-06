U21-EM mit Zeitspielregel für Torhüter

Die U21-EM wartet mit einer spannenden regeltechnischen Neuerung auf. Wie die Europäische Fußball-Union (UEFA) kurz vor dem Turnierstart am Mittwoch bekannt gab, kommt bei der Endrunde in der Slowakei die neue Zeitspielregel für Torhüter zur Anwendung. Diese gelte fortan für alle Wettbewerbe der UEFA, also in der kommenden Saison auch für die Europapokale wie die Champions League.