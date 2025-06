U21-EM: Zweiter Sieg für Spanien mit späten Toren

In den letzten Minuten dreht der Rekord-Europameister noch das Spiel gegen Rumänien.

Mit zwei späten Toren in Überzahl hat Rekord-Europameister Spanien bei der U21-EM in der Slowakei seinen zweiten Sieg im zweiten Spiel gefeiert. Gegen Rumänien kam La Rojita nach frühem Rückstand in den letzten Minuten noch zu einem 2:1 (0:1).