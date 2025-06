Umstrittene Szene bei U21-Kracher

In der Neuauflage des letzten Endspiels besiegt England die Spanier. Eine umstrittene Elfer-Entscheidung hilft den Engländern.

In der Neuauflage des vergangenen Endspiels setzten sich die Young Lions mit 3:1 (2:1) gegen Rekordeuropameister Spanien durch. Das Team von Trainer Lee Carsley, der im letzten Jahr auch die A-Nationalmannschaft betreut hatte, trifft in der Runde der letzten vier am Mittwoch auf die Niederlande.