Weiper: Albanien "eine sehr gute Option"

Der Mainzer hat albanische Wurzeln - und damit einen Plan B, sollte es mit der A-Nationalmannschaft in Deutschland nicht klappen.

U21-Stürmer Nelson Weiper vom Fußball-Bundesligisten FSV Mainz 05 kann sich seine Zukunft auch in der albanischen Nationalmannschaft vorstellen. "Wenn es irgendwann nicht mehr klappt für Deutschland, sehe ich das als sehr gute Option", sagte der 20-Jährige im Interview mit kicker und Bild im Rahmen der Junioren-EM in der Slowakei.

Weipers Mutter stammt aus Albanien, der Verband habe bereits mehrfach angeklopft. "Sie haben sich gemeldet und wollen mich auch schon für die A-Nationalmannschaft, das macht einen schon stolz, wenn die A-Mannschaft eines Landes einen will", sagte Weiper, betonte aber auch: "Ich will mich in der deutschen U21 zeigen und so lange wie möglich für Deutschland spielen."

Seit der U15 hat Weiper alle deutschen Nationalmannschaften durchlaufen, spielt in der Slowakei schon seine zweite U21-EM und belohnte sich zuletzt gegen England (2:1) zum Gruppenabschluss mit seinem Premierentreffer. "Meine Familie, die in Albanien wohnt, will natürlich, dass ich für Albanien spiele. Sie sind aber auch stolz, dass ich für Deutschland auflaufe", sagte Weiper.