Woltemade vor U21-EM: "Ich habe richtig Bock"

DFB-Auftakt am Donnerstag gegen Slowenien

Die U21 startet am Donnerstag (21.00 Uhr im LIVETICKER) in Nitra gegen Slowenien in die EM, Woltemade sieht sich beim DFB-Team als Führungsspieler. „Ich möchte mit Leistung vorangehen. Hier habe ich ein bisschen mehr zu sagen als in der A-Nationalmannschaft, da habe ich ich mich erst einmal hinten angestellt“, sagte der Stürmer, der am Montag als letzter U21-Spieler im Teamcamp angekommen war.