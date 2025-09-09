U21-EM-Qualifikation: Deutschland - Lettland heute LIVE im Free-TV, Stream und Ticker

SPORT1 09.09.2025 • 17:30 Uhr Vor dem Auftakt zur EM-Qualifikation gegen Lettland hat sich Trainer Di Salvo noch immer nicht auf einen Kapitän festgelegt.

Für die deutsche U21-Nationalmannschaft geht es ab sofort um die Qualifikation zur EM-Endrunde 2027 in Albanien und Serbien.

Doch auch unmittelbar vor dem Start will sich Trainer Antonio Di Salvo noch nicht auf einen festen Kapitän und eine klare Nummer eins bei seiner „neuen“ U21 festlegen.

„Das war die vergangenen Male einfacher, deshalb will ich mir das offenhalten. Es geht mir erstmal darum, die Jungs kennenzulernen“, sagte der 46-Jährige vor dem Heimspiel gegen Lettland am Dienstag (ab 20.30 Uhr im LIVETICKER) im Rostocker Ostseestadion.

U21-EM-Qualifikation: So verfolgen Sie Deutschland - Lettland heute LIVE:

TV: Sat.1

Sat.1 Stream: ran.de

ran.de Ticker: SPORT1.de und SPORT1 App

Und auch sonst seien nach dem 2:0 in Albanien, bei dem Di Salvo zur Halbzeit bis auf eine Position komplett durchrotierte und jedem Feldspieler Einsatzzeiten gab, „noch nicht alle Positionen fix. Da brauche ich noch eine Nacht, um ein Gefühl zu bekommen“.

Die fünf Vize-Europameister (Elias Baum, Lukas Ullrich, Brajan Gruda, Nelson Weiper und Nicoló Tresoldi) haben „auf jeden Fall diesen kleinen Vorsprung - und trotzdem müssen sie sich wieder zeigen“, so Di Salvo.

U21: Jeltsch will mit Deutschland „jedes Spiel gewinnen“

Das Ziel in der EM-Quali sei klar: „Jedes Spiel gewinnen und alles geben“, sagte Verteidiger Finn Jeltsch vom VfB Stuttgart, zweitjüngster Spieler im Kader. „Klar ist aber auch, dass wir uns verbessern müssen“, beim Test-Sieg in Albanien sei „nicht alles optimal“ gewesen, gab Di Salvo zu - und versprach: „Wir werden morgen besser sein.“

Der Coach persönlich kann seine Rückkehr an alte Wirkungsstätte kaum erwarten.

„Da gibt es eine große Verbindung zu den Menschen, zu der Region, zum Verein“, sagte Di Salvo. Von 2001 bis 2006 habe der ehemalige Stürmer „hier eine unglaublich schöne Zeit“ erlebt, „die prägendste meiner Bundesliga-Karriere. Ich bin total glücklich, hier als Trainer ein Länderspiel machen zu können.“

EM-Qualifikation: 7.500 Tickets sind in Rostock bereits verkauft

Rund 7.500 Tickets sind laut DFB im Vorfeld bereits verkauft worden.