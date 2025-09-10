U21: "Perfekter Abend" für Tresoldi

SID 10.09.2025 • 05:36 Uhr Zusammen mit Nelson Weiper bildet der 21-Jährige ein kongeniales Duo. Ein Sturmproblem hat Trainer Antonio Di Salvo jedenfalls nicht.

Nicoló Tresoldi bekam das Grinsen mal wieder nicht aus dem Gesicht. "Das war ein perfekter Abend, ich bin super happy mit der Performance", sagte der stets gut gelaunte Dreierpacker der deutschen U21-Fußballer nach dem erfolgreichen Auftakt in die EM-Qualifikation beim 5:0 (2:0)-Sieg in Rostock gegen Lettland: "Ich fühle mich hier richtig wohl."

Mit seinen Toren sieben bis neun (44., 50., 57.) im 18. U21-Spiel hatte der 21-Jährige, der im Sommer für rund sechs Millionen Euro von Hannover 96 zum Champions-League-Teilnehmer Club Brügge nach Belgien gewechselt war, auch allen Grund dazu. "Ich freue mich für Nicoló, dass er sich belohnen konnte", sagte DFB-Trainer Antonio Di Salvo, wie Tresoldi Deutsch-Italiener, bei ran: "Er war immer gefährlich, hat sehr viel gearbeitet. Genauso wie Nelly."

Nelson Weiper vom FSV Mainz 05 hatte zur Führung (19.) und getroffen und Tresoldi anschließend zwei Tore aufgelegt. Beide waren auch schon Teil des alten Jahrgangs, der im Sommer bei der EM in der Slowakei erst im Finale an England gescheitert war. Damals hieß es jedoch: Entweder Weiper oder Tresoldi - weil ein gewisser Nick Woltemade gesetzt war.

Nun bilden Weiper und Tresoldi ein kongeniales Duo: "Das ist geil, mit solchen Jungs zusammen zu spielen und Tore zu schießen", sagte Weiper mit Blick auf seinen Partner, Tresoldi sei "auch neben dem Platz ein überragender Typ. Das passt sehr gut zusammen."

