U21-EM-Qualifikation: Deutschland - Griechenland heute LIVE im Free-TV, Stream und Ticker

Nach dem überragenden 5:0-Auftaktsieg gegen gegen Lettland steht für die deutsche U21-Nationalmannschaft das zweite Qualifikationsspiel für die EM-Endrunde 2027 in Albanien und Serbien an - dem vermeintlichen Spitzenduell der Qualifikationsgruppe F.
Duell um Platz eins für U21?
Beim Heimspiel gegen Griechenland am Freitag (ab 18.00 Uhr im Liveticker), welches erstmalig auf dem Ernst-Abbe-Sportfeld in Jena stattfindet, muss Trainer Antonio Di Salvo umplanen. Durch die Ausfälle von Brajan Gruda (Brighton & Hove Albion) und Nnamdi Collins (Eintracht Frankfurt) nominierte der Deutschland-Coach am Donnerstag Julian Pauli vom 1. FC Köln sowie Tim Drexler vom 1. FC Nürnberg nach.
U21-EM-Qualifikation: So verfolgen Sie Deutschland - Griechenland heute LIVE:
- TV: ProSieben MAXX
- Stream: Joyn, ran.de
- Ticker: SPORT1.de und SPORT1 App
Der 46-Jährige erklärte: „Da bricht schon Qualität weg, das ist klar.“ Gerade für Gruda kämen jedoch „einige Spieler infrage, die sehr viel Potenzial haben“, erklärte Di Salvo. Hierzu gehören Köln-Juwel Said El Mala, Augsburg-Talent Mert Kömür, aber auch Hoffenheims Muhammed Damar und Ex-Bayern-Spieler Paul Wanner (PSV Eindhoven).
Ein Kandidat für das Kapitänsamt diesmal ist Debütant Tom Bischoff. „Ich erhoffe mir viel von ihm, er wird unserem Spiel Struktur geben“, sagte Di Salvio über das Bayern-Talent. Gegen Lettland trug Stuttgart-Verteidiger Finn Jeltsch die Binde.
DFB-Team: Di Salvo erwartet spielstarken Gegner
Mit Griechenland, das sein Auftaktspiel gegen Malta ebenfalls mit 5:0 gewann, steht wohl das frühe Duell um den Gruppensieg an. „Sie werden versuchen, ein unangenehmer Gegner zu sein“, so der Coach: „Sie sind spielstark, haben gute Stürmer und eine gute Mannschaft.“
Nur die neun Gruppensieger und der bestplatzierte Zweite erreichen die EM-Endrunde direkt. Die übrigen acht Zweitplatzierten müssen den Umweg über die Playoffs gehen.