U21-EM-Qualifikation heute: Nordirland - Deutschland live im Free-TV, Stream und Ticker

SPORT1 14.10.2025 • 15:30 Uhr In der EM-Qualifikation befindet sich die U21-Auswahl der deutschen Nationalmannschaft derzeit jenseits eines direkten Qualifikationsplatzes. Gegen Nordirland soll nun die Trendwende gelingen.

Einen Tag, nachdem die DFB-Stars in Belfast gegen die Nordiren antreten, kämpft auch die deutsche U21-Auswahl im „Oval“ (ab 18.30 Uhr im SPORT1-Liveticker) um wichtige Punkte für die EM-Qualifikation.

Zuletzt musste sich die Mannschaft von Cheftrainer Antonio Di Salvo gegen Griechenland mit 2:3 geschlagen geben.

EM-Qualifikation: So können Sie Nordirland - Deutschland (U21) heute live verfolgen:

TV: Pro7 MAXX

Pro7 MAXX Stream: RTL+

RTL+ Liveticker: SPORT1

Zuvor hatte das DFB-Team noch mit 5:0 gegen Lettland gewinnen können. Nach zwei Spieltagen liegt die deutsche U21 jedoch nur auf dem dritten Tabellenplatz.

Nur der Erstplatzierte qualifiziert sich direkt für das Turnier, das 2027 in Albanien und Serbien stattfindet.

EM-Quali: Nordirland-Trainer spielte für Manchester City

Auch Nordirland liegt mit einem Punkt Vorsprung vor den DFB-Youngstern.