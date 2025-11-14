Newsticker
U21-EM>

U21-EM-Qualifikation: Deutschland gegen Malta heute live im TV, Stream und Ticker

DFB: U21 muss gegen Malta liefern

Nicolò Tresoldi geht für Deutschlands U21 auf Torejagd
© IMAGO/Fotostand
SPORT1
Die deutsche U21-Nationalmannschaft steht in der EM-Qualifikation vor einer Pflichtaufgabe gegen Malta. Patzer sind nicht mehr erlaubt.

Die deutsche U21-Nationalmannschaft steht am Freitag vor einer Pflichtaufgabe in der EM-Qualifikation. Am vierten Spieltag treffen die DFB-Junioren auf Malta (ab 18 Uhr im LIVETICKER) und hoffen auf eine dominante Vorstellung.

„Wir werden der haushohe Favorit sein, und das möchte ich auch von Anfang an sehen“, forderte DFB-Trainer Antonio Di Salvo von seiner Mannschaft. Malta ist das Schlusslicht der Gruppe F und hat in der EM-Quali seit November 2021 16 Spiele in Serie verloren.

EM-Quali: So sehen Sie Deutschland gegen Malta live im TV und Stream

  • TV: Sat.1
  • Stream: Joyn.de
  • Liveticker: sport1.de

Nach der 2:3-Niederlage gegen Griechenland darf sich Deutschland im Kampf um das direkte EM-Ticket keinen weiteren Ausrutscher erlauben. Deshalb bleiben die Ansprüche trotz der klaren Favoritenrolle vor dem Duell am Freitag groß.

Bayern-Juwel Karl vor Debüt

„Wir müssen das Tempo hoch halten. Wir müssen von Anfang an zeigen, dass wir nach vorne spielen möchten, dass wir darauf aus sind, Tore zu erzielen und das Spiel früh zu entscheiden“, erklärte Di Salvo, der mit seiner Mannschaft Selbstvertrauen für das folgende Spiel gegen Georgien sammeln will.

In der letzten Länderspielpause des Jahres verstärkt erstmals das 17 Jahre alte Bayern-Juwel Lennart Karl den Kader der U21. Allerdings muss Di Salvo auch auf zwei Leistungsträger verzichten. Said El Mala (1. FC Köln) und Assan Ouédraogo (RB Leipzig) befinden sich beide bei der A-Nationalmannschaft von Julian Nagelsmann und fehlen der U21 als wichtige Stützen.

