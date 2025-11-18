U21-EM-Qualifikation: Deutschland - Georgien heute live im Free-TV, Livestream & Ticker

SPORT1 18.11.2025 • 15:00 Uhr Die deutsche U21-Nationalmannschaft steht in der EM-Qualifikation vor ihrem nächsten Auftritt. Nach einem deutlichen Sieg gegen Malta geht es nun mit Rückenwind weiter nach Georgien.

Die deutsche U21-Nationalmannschaft tritt nach dem deutlichen Sieg gegen Malta zum nächsten EM-Qualifikationsspiel heute in Georgien an. Das Team von Cheftrainer Antonio Di Salvo trifft ab 18 Uhr (im LIVETICKER) im Mikheil-Meski-Stadion in Tiflis auf den Tabellenvierten Georgien.

Der souveräne 6:0-Heimsieg gegen Malta hat gezeigt, dass die U21 in der EM-Qualifikation immer besser in Fahrt kommt. Die deutsche Auswahl reist mit diesem Rückenwind nun zum wichtigen Auswärtsspiel.

EM-Quali: So sehen Sie Deutschland gegen Georgien heute live im TV und Stream

TV: Sat.1

Sat.1 Stream: Joyn.de

Joyn.de Liveticker: SPORT1.de und SPORT1 App

Deutschland steht nach vier Begegnungen bei neun Punkten und hat damit eine gute Ausgangsposition im Rennen um das EM-Ticket für 2027.

U21: Bischof und Karl überzeugen

Die Bayern-Talente Tom Bischof und Lennart Karl sorgten mit ihren Treffern gegen Malta für zusätzlichen Schwung im Offensivspiel und präsentierten sich in starker Form. Karl habe sich bei seinem Debüt „auf meinem Notizblock nach oben gehievt“, sagte Trainer Antonio Di Salvo, der den jungen Angreifer als „erfrischend“ lobte.

Kapitän Bischof steht dort ohnehin schon länger ganz oben. „Er hat die Fäden in die Hand genommen und hatte entscheidende Aktionen“, betonte der Cheftrainer. Beide Spieler gehen damit mit viel Selbstvertrauen in das Duell in Tiflis und könnten auch gegen Georgien wichtige Rollen einnehmen.

Georgien steckt nach dem 0:3 in Griechenland dagegen unter Zugzwang. Die Mannschaft braucht dringend Punkte, um den Anschluss an die Playoff-Ränge nicht zu verlieren.