Darum weinte El Mala

Maximilian Lotz 31.03.2026 • 19:53 Uhr Said El Mala führt die deutsche U21-Nationalmannschaft in der EM-Quali zu einem wichtigen Sieg. Nach seinem Tor kommt es zu emotionalen Szenen - hinterher erklärt der Kölner den traurigen Hintergrund.

Unmittelbar nach seinem Traumtor zog sich Said El Mala das Trikot über das Gesicht und trocknete damit seine feuchten Augen.

Nachdem er mit seinem ersten Tor für die deutsche U21-Nationalmannschaft den DFB-Junioren den Weg zum wichtigen 2:0 (1:0)-Sieg in Griechenland geebnet hatte, verriet er den traurigen Hintergrund seiner emotionalen Reaktion: Der Youngster des 1. FC Köln trauerte um seine vor wenigen Tagen verstorbene Großmutter.

El Mala widmet Tor verstorbener Großmutter

„Das Tor war für sie“, sagte El Mala bei Pro7 Maxx. „Ich habe mich entschieden hier zu bleiben, um den Jungs zu helfen. Dass ich heute das Tor machen konnte, ihnen helfen konnte – und meine Oma damit da oben glücklich machen konnte, ist umso schöner.“

Trainer Antonio Di Salvo zog den Hut: „Ich muss ein Lob aussprechen, zum einen an Said, aber auch an die ganze Mannschaft, die ihn super aufgefangen hat. Die Spieler waren für ihn da und haben ihn abgelenkt.“ Mit seinem Tor habe El Mala „ein bisschen was zurückzahlen“ können, ergänzte Di Salvo.

Deutsche U21 hat direktes EM-Ticket vor Augen

Mit dem Sieg übernahmen die DFB-Junioren die Tabellenführung und haben nun den Gruppensieg und damit das direkte EM-Ticket vor Augen hat. Das Hinspiel hatte das DFB-Team 2:3 verloren.

El Mala (11.) und Anton Kade vom FC Augsburg (73.) trafen für die deutsche Mannschaft, die punktgleich mit Verfolger Griechenland in die letzten drei Begegnungen geht. Weil das DFB-Team den direkten Vergleich gewonnen hat, reichen Siege gegen Lettland, Malta und Georgien sicher zur EM-Teilnahme in Serbien und Albanien.

Von „Druck auf dem Kessel“ hatte DFB-Trainer Antonio Di Salvo vor dem Anstoß gesprochen. Immerhin: Der erwartete Hexenkessel blieb aus – die 4000 Fans sorgten zwar für Stimmung, viele Plätze blieben aber leer. Die frühe Führung durch El Mala ließ die Zuschauer weiter verstummen. Der 19-Jährige reagierte nach einer Ecke blitzschnell und traf aus der Drehung ins lange Eck.

Völler schwärmt von El Mala

„Das war ein wunderbarer Schuss mit seiner schönen Technik. Das hat er wunderbar gemacht“, sagte der mit nach Athen gereiste DFB-Sportdirektor Rudi Völler bei Pro7 Maxx. Für El Mala, der zuletzt auch auf eine Nominierung durch Julian Nagelsmann gehofft hatte, war es im siebten U21-Spiel das erste Tor, entsprechend emotional fiel der Jubel aus: Der 19-Jährige trocknete mit dem Trikot seine feuchten Augen.

Die Griechen reagierten mit wütenden Angriffen auf den Rückstand, Werder Bremens Stammkeeper Mio Backhaus musste mehrfach retten. Bis zur Pause ging es hin und her: Nicoló Tresoldi, zuletzt Doppel-Torschütze gegen Nordirland, verpasste das 2:0 (32.). Die Griechen hielten mit körperlichem Spiel dagegen, am Strafraum war indes meist Schluss. Einziges, aber harmloses Mittel waren Schüsse aus der Distanz.

Nach der Pause erhöhte Griechenland den Druck, doch die deutsche Abwehr hielt dicht. Auf der Gegenseite hatte El Mala nach Kontern zweimal ein zweites Tor auf dem Fuß (55./61.). Das wichtige 2:0, das den direkten Vergleich zu Gunsten von Deutschland entschied, besorgte dann Kade per Kopf. Auch für ihn war es der erste Treffer im Dress der U21.

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