EM-Qualifikation U21: Deutschland - Nordirland LIVE im Free-TV, Stream & Ticker

SPORT1 27.03.2026 • 15:00 Uhr Die deutsche U21 empfängt in der EM-Quali das Team aus Nordirland. Der DFB-Nachwuchs steht dabei gehörig unter Druck.

Am Abend wird es für die Spieler der deutschen U21-Nationalmannschaft ernst. In der EM-Qualifikation empfängt das Team von Trainer Antonio di Salvo ab 18 Uhr (im LIVETICKER) die Mannschaft aus Nordirland.

Bei der Partie im Braunschweiger Eintracht-Stadion stehen die DFB-Kicker dabei mächtig unter Druck. So rangiert Deutschland in der Gruppe F hinter Griechenland nur auf Rang zwei – und das mit drei Punkten Rückstand. Sicher für die Endrunde qualifizieren sich aber nur die Gruppenersten.

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Den DFB-Kickern drohen – Stand jetzt – die Playoffs. Um den Abstand zu den Griechen nicht noch weiter anwachsen zu lassen, ist ein Sieg gegen die Nordiren also Pflicht.

Allzu einfach dürfte dies aber nicht werden, das zeigte sich bereits beim knappen 2:1-Auswärtserfolg im Hinspiel im vergangenen Oktober. So kann Nordirland vor allem in Sachen Robustheit und defensive Stabilität große Probleme bereiten.

Dazu kommt: Als drittplatziertes Team schielen die Nordiren selbst auf die ersten beiden Plätze in der Gruppe F.

DFB-Team erwartet kompakte Nordiren

„Wir spielen zu Hause, wir wollen und müssen gewinnen. Wir haben das Hinspiel analysiert und wissen genau, wie unser Gegner agieren wird. Sie werden körperlich robust und kompakt auftreten und mit langen Einwürfen und Standards versuchen, in den Strafraum zu kommen“, gab Trainer Di Salvo vor der Partie die Marschroute vor.

„Dabei ist nicht nur der erste Ball wichtig, sondern auch der zweite und dritte. Das wollen wir gut verteidigen und gegen die Nordiren unser Spiel durchsetzen.“

Wie aber ist die Stimmung im Team? „Natürlich ist ein gewisser Druck vorhanden, aber die Mannschaft ist gut drauf und wirkt nicht nervös. Wir haben viel Qualität im Team und wollen den Patzer aus dem Hinspiel gegen Griechenland wiedergutmachen“, sagte Stuttgarts Verteidiger Finn Jeltsch.