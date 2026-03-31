Spiel unterbrochen! Türkei-Trainer bricht zusammen

David Funk 31.03.2026 • 18:50 Uhr Das U21-EM-Qualifikationsspiel zwischen Kroatien und der Türkei ist aufgrund eines medizinischen Notfalls unterbrochen worden.

Das U21-EM-Qualifikationsspiel zwischen Kroatien und der Türkei ist in der ersten Halbzeit beim Stand von 0:0 unterbrochen worden. Türkischen Medienberichten zufolge gab es einen medizinischen Notfall an der Seitenlinie.

Zuvor war der Trainer der türkischen U21-Nationalmannschaft, Egemen Korkmaz, am Seitenrand zusammengebrochen. Der 43-jährige Korkmaz ist ehemaliger Nationalspieler der Türkei und trainiert die U21-Vertretung seit Mai 2025.

Türkei-Coach Korkmaz bricht zusammen

Wie türkische Medien berichten, soll sich der Übungsleiter am Seitenrand nach einer Gelb-Roten-Karte gegen Demir Ege Tiknaz in der 36. Minute zunächst über den Unparteiischen echauffiert haben, kurz darauf brach er zusammen, als er seine Jacke auszog.

Der Referee unterbrach im Anschluss die Partie und schickte die Spieler beider Mannschaften in die Kabine. Währenddessen wurde Korkmaz bereits medizinisch versorgt, ein Krankenwagen kam zudem zügig und brachte ihn ins Krankenhaus.