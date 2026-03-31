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Turbulentes U21-Spiel: Zwei Stunden Unterbrechung

Turbulentes U21-Spiel: Zwei Stunden Unterbrechung

Das EM-Quali-Spiel zwischen Kroatien und der Türkei wird nach einem Sturz des türkischen Trainers ausgesetzt, drei seiner Spieler fliegen vom Platz.
Der türkische U21-Trainer Egemen Korkmaz
Der türkische U21-Trainer Egemen Korkmaz
© IMAGO/SID/Hasan Tascan
SID
Das EM-Quali-Spiel zwischen Kroatien und der Türkei wird nach einem Sturz des türkischen Trainers ausgesetzt, drei seiner Spieler fliegen vom Platz.

Das turbulente Qualifikationsspiel zur U21-EM zwischen Kroatien und der Türkei ist am Mittwochabend unter anderem von einem folgenschweren Sturz des türkischen Trainers überschattet worden. Nachdem Egemen Korkmaz in der 34. Minute an der Seitenlinie zu Fall gekommen und allem Anschein nach bewusstlos war, wurde die Partie in der Opus Arena in Osijek für zwei Stunden unterbrochen. Kroatien gewann am Ende 3:0 (1:0), insgesamt drei türkische Spieler wurden dabei vom Platz gestellt.

Der 43 Jahre alte Kormaz war nach Angaben türkischer Medien gestürzt, als er sich aufgebracht durch eine Entscheidung des Schweizer Schiedsrichters Alessandro Dudic die Jacke auszog. Der Unparteiische hatte dem türkischen Spieler Demir Ege Tiknaz zuvor die Gelb-Rote Karte gezeigt. Der türkische Verband TFF teilte mit, Korkmaz sei ausgerutscht und mit dem Kopf auf dem Boden aufgeschlagen.

Der Trainer habe durch den Sturz „eine Schwellung am Kopf davongetragen“ und sei am Spielfeldrand vom türkischen Ärzteteam „erstversorgt“ worden, ergänzte die TFF. Schiedsrichter Dudic schickte beide Mannschaften währenddessen in die Kabine, erst nach gut zwei Stunden pfiff er das Spiel wieder an. Kormaz sei bei der Fahrt in ein Krankenhaus bei Bewusstsein gewesen, erklärte der türkische Verband.

In der zweiten Halbzeit sahen außerdem die türkischen Spieler Semih Kilicsoy (73.) und Cihan Canak (74.) nach Foulspielen Rot. Das Spiel hatte richtungweisenden Chakter. Durch den Sieg überholten die Kroaten den Tabellenführer Türkei und haben nun zwei Punkte Vorsprung in der Gruppe H.

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