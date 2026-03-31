Turbulentes U21-Spiel: Zwei Stunden Unterbrechung

SID 31.03.2026 • 21:12 Uhr Das EM-Quali-Spiel zwischen Kroatien und der Türkei wird nach einem Sturz des türkischen Trainers ausgesetzt, drei seiner Spieler fliegen vom Platz.

Das turbulente Qualifikationsspiel zur U21-EM zwischen Kroatien und der Türkei ist am Mittwochabend unter anderem von einem folgenschweren Sturz des türkischen Trainers überschattet worden. Nachdem Egemen Korkmaz in der 34. Minute an der Seitenlinie zu Fall gekommen und allem Anschein nach bewusstlos war, wurde die Partie in der Opus Arena in Osijek für zwei Stunden unterbrochen. Kroatien gewann am Ende 3:0 (1:0), insgesamt drei türkische Spieler wurden dabei vom Platz gestellt.

Der 43 Jahre alte Kormaz war nach Angaben türkischer Medien gestürzt, als er sich aufgebracht durch eine Entscheidung des Schweizer Schiedsrichters Alessandro Dudic die Jacke auszog. Der Unparteiische hatte dem türkischen Spieler Demir Ege Tiknaz zuvor die Gelb-Rote Karte gezeigt. Der türkische Verband TFF teilte mit, Korkmaz sei ausgerutscht und mit dem Kopf auf dem Boden aufgeschlagen.

Der Trainer habe durch den Sturz „eine Schwellung am Kopf davongetragen“ und sei am Spielfeldrand vom türkischen Ärzteteam „erstversorgt“ worden, ergänzte die TFF. Schiedsrichter Dudic schickte beide Mannschaften währenddessen in die Kabine, erst nach gut zwei Stunden pfiff er das Spiel wieder an. Kormaz sei bei der Fahrt in ein Krankenhaus bei Bewusstsein gewesen, erklärte der türkische Verband.