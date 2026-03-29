VfB-Talent nachnominiert

SID 29.03.2026 • 12:53 Uhr Max Finkgräfe verpasst das Topspiel in der Qualifikation für die U21-EM. Ein Talent vom VfB Stuttgart springt ein.

U21-Nationaltrainer Antonio Di Salvo muss im Topspiel der EM-Qualifikation auf Max Finkgräfe verzichten.

Der 22-Jährige von RB Leipzig verzichtete aus gesundheitlichen Gründen auf die Reise der deutschen U21-Nationalmannschaft nach Griechenland. Di Salvo nominierte den Neuling Noah Darvich vom VfB Stuttgart nach.

EM-Qualifikation: U21 reist zum Showdown nach Athen

Der 19 Jahre alte Mittelfeldspieler reiste noch am Samstagabend ins Teamhotel nach Wolfsburg, am Sonntag flog die deutsche U21 nach Athen.