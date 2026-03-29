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VfB-Talent nachnominiert

VfB-Talent nachnominiert

Max Finkgräfe verpasst das Topspiel in der Qualifikation für die U21-EM. Ein Talent vom VfB Stuttgart springt ein.
Nach nur zwei Einsätzen bei der U21-Nationalmannschaft wurde Lennart Karl von Bundestrainer Julian Nagelsmann in die A-Nationalmannschaft berufen. U21-Coach Antonio Di Salvo äußert sich zum Bayern-Talent und formuliert seine Hoffnungen für Karl mit Blick auf die kommende WM.
SID
Max Finkgräfe verpasst das Topspiel in der Qualifikation für die U21-EM. Ein Talent vom VfB Stuttgart springt ein.

U21-Nationaltrainer Antonio Di Salvo muss im Topspiel der EM-Qualifikation auf Max Finkgräfe verzichten.

Der 22-Jährige von RB Leipzig verzichtete aus gesundheitlichen Gründen auf die Reise der deutschen U21-Nationalmannschaft nach Griechenland. Di Salvo nominierte den Neuling Noah Darvich vom VfB Stuttgart nach.

EM-Qualifikation: U21 reist zum Showdown nach Athen

Der 19 Jahre alte Mittelfeldspieler reiste noch am Samstagabend ins Teamhotel nach Wolfsburg, am Sonntag flog die deutsche U21 nach Athen.

Dort wartet am Dienstag (18.00 Uhr im LIVETICKER) der Showdown um Platz eins, derzeit führt Griechenland die Tabelle ohne Verlustpunkt mit drei Zählern Vorsprung auf Deutschland an. Nur der Gruppensieger fährt sicher zur EM 2027.

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