FC Bayern: Müssen Hernández, Pavard & Coman um WM-Stammplatz bangen? Trio in der Kritik!

Mit mickrigen zwei Punkten aus vier Spielen in der Nations League ist der Titelverteidiger Frankreich im Rennen um das Final Four in einem Jahr bereits ausgeschieden. Nur fünf Monate vor der noch wichtigeren Titelverteidigung bei der Weltmeisterschaft in Katar steckt die Mannschaft von Trainer Didier Deschamps in der Krise. (DATEN: Tabellen der Nations League)