Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft geht als leichter Außenseiter ins Spiel bei Europameister Italien am Samstag (20.45 Uhr/RTL) zum Auftakt in der Nations League. Sollte das Team von Bundestrainer Hansi Flick in Bologna gewinnen, zahlt der Sportwettenanbieter bwin für zehn Euro Einsatz 28 Euro zurück. Bei einem Sieg der Italiener im Stadio Renato Dall‘Ara wären es 24,50 Euro.