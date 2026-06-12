Nach Protesten: Irland gegen Israel auf neutralem Platz

SID 12.06.2026 • 17:37 Uhr Die UEFA stimmt einem entsprechenden Antrag des nationalen Fußball-Verbandes FAI zu.

Irland wird sein Nations-League-Heimspiel gegen Israel am 4. Oktober auf einem neutralen Platz austragen. Die UEFA stimmte einem entsprechenden Antrag des nationalen Fußball-Verbandes FAI zu. „Nach Rücksprache mit verschiedenen Interessengruppen ist der Verband der Ansicht, dass organisatorische Herausforderungen die Durchführung des Spiels beeinträchtigen könnten“, teilte die FAI mit.

Als Spielort war ursprünglich das Aviva Stadium in Dublin geplant. Dort war im Mai der WM-Test zwischen Irland und Katar zweimal durch Proteste von Heimfans gegen die anstehenden Begegnungen mit Israel unterbrochen worden. Auslöser waren auf den Rasen geworfene Tennisbälle mit Abbildungen der palästinensischen Flagge.