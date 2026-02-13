Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
Nations League
Nations League
NEWS
SPIELPLAN
TABELLE
LIVETICKER
STATISTIKEN
ERGEBNISSE
TEAMS
Nations League>

Nations League: Spielplan fix! Deutschland startet in den Niederlanden

DFB-Team startet in den Niederlanden

Am Tag nach der Nations-League-Auslosung legt die UEFA den Spielplan fest. Für die DFB-Auswahl geht es nach der WM in den Niederlanden los.
Nach der Auslosung der Nations League reagiert Julian Nagelsmann auf die Gruppengegner und gibt seine Einschätzung ab.
SPORT1
Am Tag nach der Nations-League-Auslosung legt die UEFA den Spielplan fest. Für die DFB-Auswahl geht es nach der WM in den Niederlanden los.

Nach der WM ist vor der Nations League: Nach einer kurzen Pause vom großen Turnier in den USA, Mexiko und Kanada startet die deutsche Nationalmannschaft am 24. September mit einem Spiel in den Niederlanden in das Nationen-Turnier. Nur drei Tage später, am 27. September, steht dann schon das Heimspiel gegen Griechenland auf dem Programm.

Am 1. Oktober wird die DFB-Auswahl beim dritten Gruppengegner Serbien die Hinrunde der Gruppenphase abschließen. Am 4. Oktober steht dann schon das Rückspiel in Griechenland an.

In welchen Städten die Spiele genau ausgetragen werden, ist noch offen.

Den Abschluss bildet ein Doppelpack im Spätherbst. Zunächst spielt das DFB-Team am 13. November in Serbien und anschließend am 16. November gegen die Niederlande.

Erst im März werden die vier Gruppensieger und vier Gruppenzweite die Viertelfinals bestreiten. Das anschließende Final-Four-Turnier findet dann vom 9. bis 13. Juni 2027 statt.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite