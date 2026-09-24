Konaté reist verletzt von Nationalteam ab

Ibrahima Konaté verletzt sich am rechten Knie und reist zur Behandlung zu Real Madrid zurück. Leny Yoro rückt nach.

Ibrahima Konaté muss die französische Nationalmannschaft verletzungsbedingt verlassen. Der Innenverteidiger von Real Madrid kehrt zur Behandlung in die spanische Hauptstadt zurück. Das teilte der Verband am Donnerstagmorgen mit.

Konaté zog sich im Training am Mittwoch eine leichte Verstauchung des rechten Knies zu. Eine MRT-Untersuchung bestätigte die Verletzung, nachdem der 27-Jährige die Einheit wegen Schmerzen abgebrochen hatte.

Ibrahima Konate musste die französische Nationalmannschaft verletzungsbedingt verlassen Ibrahima Konate musste die französische Nationalmannschaft verletzungsbedingt verlassen © IMAGO/NurPhoto

Harte Nations-League-Gruppe für Frankreich

Für die anstehenden Partien der Équipe tricolore steht Konaté damit nicht zur Verfügung. Der französische Verband berief Leny Yoro als Ersatz in den Kader. Der Verteidiger von Manchester United war zunächst bei Frankreichs U21 eingeplant.

Das Team des neuen Trainers Zinédine Zidane trifft in der langen Länderspielpause im Rahmen der Nations League auf die Türkei, Italien und zweimal auf Belgien.

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Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.