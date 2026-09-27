Nächster Rückschlag für Jeremie Frimpong: Der Liverpool-Profi fehlt im Nations-League-Spiel der Niederlande gegen Serbien im 23-köpfigen Spieltagskader von Xavi.

Jeremie Frimpong steht im Nations-League-Duell der Niederlande mit Serbien (ab 18 Uhr im LIVETICKER) nicht im Spieltagskader. Der 25-Jährige wurde von Bondscoach Xavi für die Partie in Belgrad nicht für die offizielle 23er-Liste gemeldet und muss das Spiel damit von der Tribüne verfolgen. Frimpong ist der einzige einsatzfähige Oranje-Profi aus dem Aufgebot, der nicht berücksichtigt wurde.

Beim 1:1 gegen Deutschland, Xavis Debüt als niederländischer Nationaltrainer, hatte der Liverpool-Profi noch auf der Bank gesessen. Stattdessen ist Jurriën Timber diesmal wieder Teil des Kaders, nachdem der Arsenal-Verteidiger die Deutschland-Partie verletzungsbedingt verpasst hatte. Frimpong kommt seit seinem Debüt im Jahr 2023 auf 15 Länderspiele für die Niederlande.

Jeremie Frimpong steht nicht im Kader für das Serbien-Spiel Jeremie Frimpong steht nicht im Kader für das Serbien-Spiel © IMAGO/Pro Shots

Frimpong schon bei der WM nicht dabei

Für den Außenbahnspieler ist die Nichtberücksichtigung der nächste Rückschlag in einer bislang schwierigen Saison. Bei Liverpool stand Frimpong in drei der ersten fünf Premier-League-Spiele auf dem Platz. Schon für die Weltmeisterschaft im Sommer war er von Xavis Vorgänger Ronald Koeman nach einer enttäuschenden ersten Spielzeit bei den Reds nicht nominiert worden.

Liverpool hatte Frimpong nach seiner erfolgreichen Zeit bei Bayer Leverkusen für umgerechnet rund 34 Millionen Euro verpflichtet. In der Saison 2023/24 hatte der Niederländer beim Deutschen Meister unter Xabi Alonso in allen Wettbewerben 14 Tore und zehn Vorlagen beigesteuert.

In der laufenden Länderspielphase bieten sich ihm gegen Griechenland und im erneuten Duell mit Serbien weitere Chancen, sich bei Xavi wieder zu empfehlen.

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Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.