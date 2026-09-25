Nach Auftaktsieg: Griechenland „optimistisch“ gegen DFB-Team

Die Griechen gewinnen ihr erstes Spiel und fordern am Sonntag in Augsburg die deutsche Mannschaft - mit Selbstvertrauen.

Nach dem Last-Minute-Erfolg in Belgrad sind Griechenlands Fußballer heiß auf das Duell mit Jürgen Klopp. „Wir sind optimistisch, wir spielen immer mit Selbstvertrauen“, kündigte der Ex-Düsseldorfer Christos Tzolis im Anschluss an das Duell der deutschen Gruppengegner am Donnerstagabend an: „Wir haben viel Qualität und müssen das auf dem Platz zeigen.“

In Serbien hatten sich die Griechen nach einem frühen Rückstand spät für einen engagierten Auftritt belohnt. Tzolis (74.) und Tassos Douvikas (90.+4) trafen zum Sieg, der dem Europameister von 2004 vorerst Platz eins in der Gruppe A2 der Nations League vor Deutschland bescherte – ehe am Sonntag (20.45 Uhr/ARD) in Augsburg das direkte Duell ansteht.

„Es ist definitiv ein ganz anderer Gegner, wir spielen auswärts“, warnte Tzolis, der inzwischen beim englischen Meister FC Arsenal unter Vertrag steht: „Die Deutschen sind qualitativ stärker als Serbien, deshalb werden wir das Spiel anders angehen.“

Griechenland, das auch auf die Qualität des Dortmunders Konstantinos Karetsas (18) setzt, dürfe „keine einfachen Gegentore kassieren“, müsse „konzentriert“ auftreten, vorne „viele Chancen kreieren“ und „etwas effektiver“ sein, ergänzte Tzolis.