Gegen den Kosovo hat die Mannschaft des deutschen Trainers Ralf Rangnick kaum Probleme.

Ralf Rangnicks Österreicher haben sich mit einer souveränen Leistung den zweiten Sieg im zweiten Spiel der Nations League gesichert. Gegen Außenseiter Kosovo gewann die Mannschaft im Ernst-Happel-Stadion in Wien am Sonntagabend mit 3:1 (2:0), in der Gruppe B3 liegt die Auswahl des Österreichischen Fußball-Bundes (ÖFB) somit mit sechs Punkten souverän an der Tabellenspitze.

Nach durchwachsener WM befindet sich die Rangnick-Auswahl mitten im Umbruch, doch gegen Außenseiter Kosovo fiel die Nichtberücksichtigung zahlreicher etablierter Leistungsträger wie WM-Kapitän David Alaba kaum ins Gewicht.

Adamou und Chukwuemeka treffen für Österreich

So feierte Innenverteidiger David Affengruber nach Vorarbeit vom Ex-Bremer Romano Schmid in seinem zweiten Länderspiel sein Tordebüt (23.), kurz vor dem Pausenpfiff gelang dann auch dem Schalker Stürmer Junior Adamu seine Torpremiere im ÖFB-Dress (45.+2).

Auch in Halbzeit zwei zeigte das Team eine engagierte Leistung und erhöhte durch Carney Chukwuemeka (61.) – für den Mittelfeldspieler von Borussia Dortmund war es im Gegensatz zu seinen Kollegen jedoch bereits das zweite Tor im Nationalteam. In der Schlussphase schlugen dann jedoch die Gäste zu, nach einem Foul Affengrubers verwandelte Edon Zhegrova den resultierenden Elfmeter (83.) souverän.

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