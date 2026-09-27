Bambasé Conté feiert sein Länderspiel-Debüt. Der Hoffenheimer rotiert wie vier weitere Spieler gegen Griechenland in die deutsche Startelf.

Jürgen Klopp wechselt für sein Heimdebüt einmal kräftig durch. Der Bundestrainer verändert seine Startelf für die zweite Nations-League-Partie in Augsburg gegen Griechenland ( ) auf gleich fünf Positionen und verhilft Bambasé Conté zu seinem Länderspieldebüt.

Neben dem Hoffenheimer Mittelfeldmann rücken Torhüter Alexander Nübel, Rechtsverteidiger Josha Vagnoman, Yann Aurel Bisseck im Abwehrzentrum und Neuner Younes Ebnoutalib in die Anfangsformation. Für sie räumen Marc-André ter Stegen, Philipp Treu, Nico Schlotterbeck, Nadiem Amiri und der verletzte Kai Havertz nach dem 1:1 in den Niederlanden ihre Plätze.

Bambasé Conté spielt erstmals für Deutschland Bambasé Conté spielt erstmals für Deutschland © IMAGO/HMB-Media

Kimmich und Nmecha erneut im Zentrum gesetzt

Vor Nübel verteidigen damit neben Vagnoman auch Jonathan Tah und Bisseck sowie Nathaniel Brown. Im Mittelfeld agiert Kapitän Joshua Kimmich auf der Sechs, Felix Nmecha und Conté spielen vor ihm. Die Flügelflitzer Karim Adeyemi und Kevin Schade sollen für Tiefe sorgen und Spitze Ebnoutalib in Szene setzen.

Für die Spiele Nummer drei und vier am Donnerstag in München gegen Serbien und am kommenden Sonntag erneut gegen Griechenland in Thessaloniki plant Klopp weitere Wechsel: Sein „Kader 2“ mit frischen Kräften sitzt in der WWK Arena schon auf der Tribüne.

Die deutsche Aufstellung: Nübel – Vagnoman, Tah, Bisseck, Brown – Kimmich – Nmecha, Conté – Adeyemi, Ebnoutalib, Schade. – Trainer: Klopp

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