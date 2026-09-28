Kader zu dünn? "Es wird immer Probleme geben"

Der FC Liverpool muss vorerst auf Cody Gakpo verzichten. Der Torschütze aus dem Deutschlandspiel hat die Verletzung am Sonntag erlitten.

Der niederländische Stürmer Cody Gakpo muss wegen einer Knöchelverletzung vorerst pausieren und ist von der Nationalmannschaft abgereist.

Laut Medienberichten wird der Torschütze beim 1:1 gegen Deutschland „mehrere Wochen“ ausfallen, eine genaue Diagnose lag zunächst nicht vor. Gakpos Klub, der FC Liverpool, teilte mit, dass der 27-Jährige „nicht an den verbleibenden zwei Spielen der Länderspielphase teilnehmen“ werde.

Gakpo (am Boden) erlitt die Verletzung in Serbien Gakpo (am Boden) erlitt die Verletzung in Serbien © picture-alliance/ANP/SID/Koen van Weel

Liverpool muss schon auf Isak verzichten

Für Liverpool ist es der zweite verletzungsbedingte Ausfall während der Länderspielpause. Auch der Schwede Alexander Isak fällt vorerst aus.

Gakpo hatte die Verletzung am Sonntag beim 2:1 der Niederländer in Serbien erlitten. Dort musste er bereits in der Anfangsphase vom Platz, nachdem er von Sasa Lukic gefoult worden war. Nach dem Spiel hatte Trainer Xavi noch die Hoffnung geäußert, dass Gakpo nicht lange fehlen werde.

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