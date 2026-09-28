Die Türkei trifft heute auf Italien in der Nations League. Der Anstoß ist um 20.45 Uhr. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Duell im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am zweiten Spieltag der UEFA Nations League 2026/27 treffen heute die Türkei und Italien in der Gruppe A1 aufeinander. Anpfiff ist um 20.45 Uhr (LIVETICKER) im Bursa Metropolitan Stadium.

Nach dem 0:2 zum Auftakt gegen Belgien stehen die Gäste aus Italien mit dem Rücken zur Wand und brauchen beim geplanten Neuaufbau unter Rückkehrer Roberto Mancini dringend ein Erfolgserlebnis.

Nations League: So verfolgen Sie Türkei – Frankreich heute LIVE

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Die Türkei unterlag derweil im ersten Spiel Frankreich mit 0:1. Kurz vor Schluss sah Torhüter Ugurcan Cakir wegen eines Handspiels außerhalb des Strafraums die Rote Karte – und fehlt daher gesperrt im Spiel gegen Italien.

Das letzte Duell der beiden Nationalteams im Juni 2024 endete 0:0. Von insgesamt 12 Partien zwischen Italien und der Türkei konnten die Südeuropäer acht Spiele gewinnen.

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