Pechvogel Kane: „An einem anderen Tag hätten wir gewonnen“

Der Bayern-Star vergibt einen Elfmeter, anschließend dreht Spanien das Spiel.

Harry Kane konnte es nicht fassen, nach seinem verschossenen Elfmeter sank der englische Nationalmannschaftskapitän zu Boden, als wollte er sich in den Wembley-Rasen eingraben. „Leider bin ich ausgerutscht, mein linker Fuß hat nachgegeben, aber so ist das Leben eines Stürmers“, sagte der Bayern-Star nach dem bitteren 2:3 (2:1) zum Nations-League-Auftakt gegen Welt- und Europameister Spanien.

In der 54. Minute hatte der 33-Jährige, der zuvor schon zum zwischenzeitlichen 2:1 (40.) getroffen hatte, die mögliche Vorentscheidung auf dem Fuß, doch sein Standbein und die Latte verhinderten den Doppelpack. Spanien drehte im Anschluss das Spiel, Kane haderte. „Wir haben bei der Weltmeisterschaft ein gutes Niveau erreicht, konnten aber nicht über die gesamten 90 Minuten konstant gute Leistungen abrufen. Heute war es dasselbe“, sagte er bei ITV Sport.

Rund um die Halbzeitpause, so sah es auch die heimische Presse, sei die Leistung jedoch „so gut wie seit Langem nicht mehr“ gewesen, sagte Kane. Das mache Mut. „Wir wissen, dass wir dieses Niveau erreichen können, und an einem anderen Tag hätten wir das Spiel gewonnen. Wir müssen das Positive daraus mitnehmen. Wir müssen uns jetzt wieder aufrappeln und in ein paar Tagen erneut angreifen.“