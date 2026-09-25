Niederlande-Star begründet umstrittenen Wechsel in die Wüste

Tijjani Reijnders begründet seinen umstrittenen Wechsel von Manchester City zu Al-Qadsiah. Der Niederländer antwortet ganz ehrlich.

Tijjani Reijnders hat ungewöhnlich offen über seine Beweggründe für den Wechsel zu Al-Qadsiah in die Saudi Pro League gesprochen. Vor dem Länderspiel der Niederlande gegen Deutschland erklärte der 28-Jährige im Gespräch mit SBS6, dass die finanziellen Aussichten in Saudi-Arabien ausschlaggebend gewesen seien. Der Mittelfeldspieler war im Sommer nach nur einer Saison bei Manchester City in die Wüste gewechselt.

„Nach meiner Karriere als Spieler möchte ich nicht mehr arbeiten müssen. Klar, auch nach meinem Vertrag bei Manchester City hätte ich vermutlich nicht mehr arbeiten müssen. Aber dieser Wechsel ermöglicht es mir, die Zukunft der nächsten Generationen meiner Familie abzusichern“, sagte Reijnders.

Reijnders spricht offen über Wechsel

Der Niederländer legte nach: „Ich werde darüber nicht lügen, das auch nicht verbergen, und ich glaube, die meisten Menschen verstehen das. Mit diesem Vertrag kann ich sicherstellen, dass sogar meine Enkel finanziell abgesichert sind. Warum sollte ich es also nicht tun?“

Reijnders unterschrieb bei Al-Qadsiah einen Vierjahresvertrag, der ihm insgesamt rund 86 Millionen Euro einbringen soll. Eine sportliche Erklärung für seinen schnellen Abschied aus Manchester rückte der Nationalspieler damit klar in den Hintergrund.

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Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.