Offiziell: City-Star geht für 60 Millionen Euro in die Wüste

SPORT1 20.08.2026 • 07:45 Uhr Manchester City verabschiedet einen teuer eingekauften Star nach nur einem Jahr wieder - für Tijjani Reijnders geht es nach Saudi-Arabien.

Nur zwölf Monate nach seinem Wechsel von der AC Mailand verlässt Tijjani Reijnders Manchester City bereits wieder. Wie der englische Topklub bestätigte, wechselt der niederländische Nationalspieler zu Al-Qadsiah in die Saudi Pro League. Reijnders erhält bei seinem neuen Klub einen Vertrag bis 2031.

Die Ablösesumme soll bei rund 60 Millionen Euro liegen. Damit macht City sogar einen Gewinn: Im vergangenen Sommer hatte man knapp 55 Millionen Euro an Milan gezahlt.

Reijnders kann hohe Erwartungen nicht erfüllen

Reijnders hatte in Italien eine überragende Spielzeit hingelegt, stand in 64 Pflichtspielen 63-mal in der Startelf, erzielte 15 Treffer und wurde zum besten Mittelfeldspieler der Serie A gekürt – entsprechend groß waren die Erwartungen bei City. In der Premier League konnte er diese Form jedoch nicht nachhaltig bestätigen.

Nach einem vielversprechenden Start, unter anderem bei einem starken Debüt gegen Wolverhampton, geriet Reijnders zunehmend ins Hintertreffen.