Cody Gakpo "vermasselt" Jürgen Klopp beim 1:1 das Traumdebüt. Für die internationale Presse hätte die Niederlande den Sieg durchaus verdient gehabt. Die internationalen Pressestimmen zum Klopp-Debüt im Überblick.

Das erste Spiel unter Bundestrainer Jürgen Klopp verlief durchaus turbulent. Im Nachbarschaftsduell mit den Niederlanden (1:1) entwickelte sich ein teils hitziges Duell. In Frankreich sah man einen „Boxkampf“, in England ein „Theater“ vom ehemaligen Liverpool-Coach.

SPORT1 hat die internationalen Pressestimmen vom Nations-League-Auftakt gesammelt.

Jürgen Klopp war direkt auf Betriebstemperatur Jürgen Klopp war direkt auf Betriebstemperatur © IMAGO/ANP

England

The Guardian: „Zumindest kann Deutschland sicher sein, dass es nicht langweilig wird. Jürgen Klopp hatte vorausgesagt, dass sein Debüt als Cheftrainer wild werden könnte – eine Eigenschaft, die er akzeptieren würde, solange sein Team lebhaft genug ist. Beides spielte sich in einem ausgefransten, flipperähnlichen Spiel ab, dessen mangelnde Qualität sich angesichts der Unterhaltungsqualität verzeihen ließ.“

The Telegraph: „Was hatte er doch gleich an jenem Tag im Januar 2024 gesagt, als er von schwindenden Kräften sprach? Man kann wohl sagen, dass seine Batterien wieder aufgeladen sind. Klopp inszenierte sich als Ein-Mann-Theater, als er seinen Versuch begann, Deutschland wieder zu einer gefürchteten Fußballnation zu machen: eine leidenschaftliche, jubelnde, mit den Armen fuchtelnde und fordernde Figur in Amsterdam.“

Daily Mail: „Ein Unentschieden war am Ende dieses hässlich gewordenen Nations-League-Duells das verdiente Ergebnis. Es flogen die Tacklings nur so, doch es gab zwei offensichtliche Muskelverletzungen, die zwei Premier-League-Trainer beunruhigen dürften.“ […] „Die Position des rechten Außenverteidigers hat für Klopp Priorität, der Kimmich dort lieber nicht einsetzen möchte, wie es sein Vorgänger Julian Nagelsmann getan hatte. Der 25-jährige Treu von Freiburg behauptete sich weitgehend gut, als die Niederlande bis zum bitteren Ende auf den Ausgleich in der zweiten Halbzeit drängten.“

DEINE MEINUNG

Denzel Dumfries im Wortgefecht mit Joshua Kimmich Denzel Dumfries im Wortgefecht mit Joshua Kimmich © IMAGO/ANP

Niederlande

AD: „Lange Zeit schien eine Niederlage für den neuen Nationaltrainer Xavi Hernández unvermeidlich, doch in der Nachspielzeit erzielte Cody Gakpo den hochverdienten Ausgleich gegen Deutschland. Eine energiegeladene Oranje bekam damit das, was sie verdient hatte.“

De Telegraaf: „Die Ära Xavi bei Oranje hat mit einem hochverdienten Unentschieden gegen Deutschland begonnen.“

Voetbal International: „Xavi hat seinen Nationaltrainer bei der niederländischen Nationalmannschaft mit einem Unentschieden gegen Deutschland begonnen. In der Johan Cruijff Arena rettete Cody Gakpo in der Nachspielzeit einen Punkt für die Orange, nachdem unsere östlichen Nachbarn durch ein kurioses Tor in der ersten Halbzeit in Führung gegangen waren.“

Frankreich

L’Équipe: „Es war ein unterhaltsames Spiel, das stark an einen Boxkampf erinnerte, mit zwei Gegnern, die sich Schlag um Schlag bekämpften – jeder hatte seine Runde, jeder hatte seinen Moment der Schwäche, manchmal standen sie sogar in den Seilen. Wäre die Partie nach Punkten entschieden worden, hätten die Niederlande gewonnen.“

Spanien

AS: „Klopp überlebt Xavi. Unentschieden zwischen den Niederlanden und Deutschland in einem Spiel, in dem die von Xavi trainierte Mannschaft mehr verdient hätte, ter Stegen jedoch erst in der Nachspielzeit überwinden konnte.“

Marca: „Gakpo überwindet in der 92. Minute die Abwehr von Ter Stegen und versüßt Xavis Debüt gegen Klopp.“

Sport: „Bei Xavi Hernández’ Debüt als Nationaltrainer der Niederlande fehlte nur der Sieg. Die Gastgeber dominierten die Partie, zeigten vor heimischem Publikum eine hervorragende Leistung und setzten sich gegen die Paraden von Ter Stegen, den VAR und ein umstrittenes Tor von Nmecha durch, um in der Nachspielzeit durch ein Tor von Gakpo einen Punkt zu holen.“

Schweiz

Blick: „Die Ära Heilsbringer ist eingeläutet mit einem glücklichen Remis in einem vogelwilden Derby. Jürgen Klopp steht erstmals an der Seitenlinie von Deutschland. Und sieht, wie seine Mannschaft viel Dusel hat – und in der Schlussphase noch den Sieg aus der Hand gibt.“

Österreich

Oe24: „Die Ära von Jürgen Klopp als deutscher Nationaltrainer hat mit einem dramatischen Punktverlust begonnen. Das DFB-Team verpasste am Donnerstagabend im Nations-League-Klassiker in Amsterdam den greifbaren Erfolg und trennte sich von den Niederlanden mit 1:1.“

Kronen-Zeitung: „Remis! Niederländer vermasseln Klopps DFB-Party.“

Mit Sport-Informations-Dienst (SID)

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