Zidane: Verletzter Mbappé verlässt Frankreichs Teamquartier

Kylian Mbappé verletzt sich gegen die Türkei und fällt vorerst aus. Bislang ist offen, wie ernst die Blessur ist.

Superstar Kylian Mbappé (27) wird das Quartier der französischen Fußball-Nationalmannschaft nach seiner verletzungsbedingten Auswechslung verlassen.

Nationaltrainer Zinédine Zidane bestätigte nach dem Nations-League-Spiel in der Türkei (1:0), dass man „kein Risiko“ eingehen wolle. Mbappé war kurz nach seinem Treffer (54.) mit Schmerzen im Knie ausgewechselt worden.

Kylian Mbappé verletzte sich am linken Knie Kylian Mbappé verletzte sich am linken Knie © AFP/SID/OZAN KOSE

Nations League: Zidane gibt Mbappé-Update

„Es sieht leider nicht gut aus“, sagte Zidane nach seinem Debüt über den Zustand des Angreifers von Real Madrid.

„Ich denke, er wird zurückreisen müssen“, fuhr er fort, woraufhin der Reporter fragte, ob der Lehrgang für Mbappé damit beendet sei: „Ja, denn wir wollen kein Risiko eingehen. Er hat sich beim Schießen das Knie überstreckt. Das sieht nicht sehr vielversprechend aus.“

Der französische Verband FFF teilte kurz darauf mit, dass Mbappé wegen einer „Sehnenverletzung“ zur Behandlung nach Madrid zurückkehren werde. Frankreich trifft am Montag auf Belgien. Danach folgen das Duell mit Italien sowie das Rückspiel gegen die Belgier.

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