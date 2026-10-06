Aufstieg ganz nah: Schweiz bleibt makellos

Die Mannschaft von Murat Yakin gewinnt auch das vierte Spiel in der Nations League B.

Der Schweizer Fußball-Nationalmannschaft ist der direkte Wiederaufstieg in die Liga A der Nations League kaum noch zu nehmen. Weiterhin unbeirrt von der „Impfaffäre“ gewannen die Eidgenossen durch ein 3:0 (1:0) gegen Nordmazedonien auch ihr viertes Spiel und festigten mit zwölf Punkten die Tabellenführung in der Gruppe B1. Der Vorsprung der Schweizer auf Verfolger Slowenien beträgt bei noch zwei ausstehenden Spielen fünf Punkte.

In Abwesenheit von Granit Xhaka und Breel Embolo, deren gefälschte Impf-Nachweise aufsehenerregend bekannt geworden waren, trafen Fabian Rieder (43.) vom FC Augsburg, der Ex-Freiburger Johan Manzambi (73.) und Dan Ndoye (81.) für die Mannschaft von Trainer Murat Yakin. Nordmazedonien ist weiter punktlos.

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